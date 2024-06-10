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Россиян предупредили о сильном магнитном шторме из-за вспышки на Солнце
Он накроет Землю 10 июня после 18:00.

Россиян предупредили о сильном магнитном шторме из-за вспышки на Солнце. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По прогнозам ученых, в понедельник, 10 июня, после 18:00 по московскому времени на Земле начнутся средние по силе колебания уровня G2.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявили специалисты ИКИ РАН.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что окончание геомагнитных возмущений ожидается только во вторник, 11 июня.

«Прогностические центры, следящие за процессами на Солнце и состоянием магнитосферы Земли, отреагировали на вспышку на нашей звезде, произошедшую ранним утром минувшей субботы. По уточненным прогнозам, массы солнечного вещества достигнут нашей планеты во второй половине дня и станут причиной магнитных бурь слабого и среднего уровня класса G1-G2. Окончание возмущений геомагнитного поля ожидается около полудня во вторник, 11 июня», — рассказал метеоролог.

Доктор медицинских наук профессор Юрий Серебрянский отметил, что возмущения магнитосферы Земли приводят к бурным процессам в организме человека. В такие периоды число вызовов скорой медицинской помощи резко увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — заявил кардиолог.