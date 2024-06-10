Росгидромет выпустил штормовое предупреждение для рязанцев

12 и 13 июня в Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами и ветром до 17 м/с (местами 18-23 м/с), днем в отдельных районах град.

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение для рязанцев. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, через Центральный федеральный округ с северо-запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт с волнами. Поэтому 12 и 13 июня в Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни с грозами и ветром до 17 м/с (местами 18-23 м/с), днем в отдельных районах град.

Ожидаемое количество осадков за период 11-13 июня составляет 40-70 мм (в отдельных районах до 100 мм). Отмечается, что среднемесячная норма июня для Рязанской области — 64 мм осадков.

Напомним, на прошлой неделе в Рязани выпало рекордное количество осадков.