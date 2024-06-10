На трассе в Рязанской области в ДТП пострадали два человека

Проводится проверка.

На трассе в Рязанской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в воскресенье, 9 июня, в Рыбновском районе, на 178 километре автодороги М-5 Урал, по предварительной информации, 19-летний местный житель на «Рено Дастер», съехал с дороги. При этом произошел выброс гравия, и повреждения получил «Мерседес Бенс».

В результате происшествия 18 и 40-летние пассажиры первой иномарки получили травмы. Их госпитализировали.

Проводится проверка.