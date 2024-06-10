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На черноморском побережье начался купальный сезон
По словам синоптика, вода на черноморском побережье прогрелась до 22 градусов. Он отметил, что с 10 июня такая температура воды будет устойчивой.

На черноморском побережье начался купальный сезон. Об этом изданию «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, вода на черноморском побережье прогрелась до 22 градусов. Он отметил, что с 10 июня такая температура воды будет устойчивой.

Вильфанд подчеркнул, что на юге европейской России установилась жаркая погода, плюс 32 — плюс 35 градусов в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Синоптик отметил, что в Крыму вода прогреется к концу второй декады.