Экс-полковник СБУ заявил, что в конце лета Украину ждет генеральное сражение

Военный считает, что генеральное сражение между российской армией и ВСУ произойдет в августе-сентябре.

Экс-полковник СБУ заявил, что в конце лета Украину ждет генеральное сражение. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

Военный считает, что генеральное сражение между российской армией и ВСУ произойдет в августе-сентябре.

По его словам, данный прогноз основывается на военном анализе. Экс полковник СБУ добавил, что политологи придерживаются такого же мнения.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о новой фазе конфликта на Украине.