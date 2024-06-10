35-летний рязанец выращивал в квартире коноплю и изготавливал марихуану

Возбуждено уголовное дело.

35-летний рязанец выращивал в квартире коноплю и изготавливал марихуану. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что полицейские задержали мужчину, который был причастен к незаконному обороту наркотиков.

Во время досмотра изъяли у него сверток с амфетамином массой 1,73 грамма.

В его квартире обнаружили специально оборудованный бокс, в котором выращивались два куста конопли. Там же в стеклянных банках находился приготовленный из нее наркотик.

Всего изъято 224 грамма марихуаны, а также 370 граммов конопли.

Возбуждено уголовное дело.