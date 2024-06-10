26-летняя рязанка незаконно получила выплату из маткапитала

Уголовное дело направлено в суд.

26-летняя рязанка незаконно получила выплату из маткапитала. Об этом сообщает прокуратура региона. Девушку обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что местная жительница с рождением третьего ребенка получила сертификат на материнский капитал. Не намереваясь улучшать жилищные условия, в октябре прошлого года рязанка предоставила в МФЦ поддельные товарные чеки на строительные и отделочные материалы, после чего ей перечислили более 160 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд.