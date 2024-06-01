Водителям напомнили о запрете езды на шипованных шинах летом

Запрет распространяется на пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольшие грузовики массой не более 3,5 тонн.

В России с 1 июня по 1 сентября запретили ездить на зимних шипованных шинах. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 сентября 2023 года, напомнило РИА Новости .

За нарушение по статье 12.5 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

Согласно действующему законодательству, если водитель с 1 июня по 1 сентября будет использовать на автомобиле зимнюю шипованную резину, то за это в первый раз ему грозит предупреждение, а в следующий — штраф в 500 рублей.

Запрет распространяется на пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольшие грузовики массой не более 3,5 тонн.