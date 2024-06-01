В Рязанской области в ДТП погибли мужчина и двухлетний ребенок

В субботу, 1 июня, на границе Ряжского и Александро-Невского районов произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 1 июня, на границе Ряжского и Александро-Невского районов произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 14:50 на 130-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Ефремов. По предварительной информации, 33-летняя жительница Александро-Невского района за рулем Chevrolet Niva столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 34-летнего жителя Ухоловского района.

В результате происшествия водитель Daewoo и его двухлетний пассажир погибли. Также пострадали 25-летний пассажир и трехлетний ребенок, они госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства происшествия устанавливаются.