В Рязанской области 2 июня сохранится жара до +30 градусов
Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
В Рязанской области в воскресенье, 2 июня, температура воздуха ночью составит 12…17 градусов, днем 25…30 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Местами ожидается жара.
Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 12-17 метров в секунду.