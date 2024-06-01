В Рязанской области 2 июня сохранится жара до +30 градусов

Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

В Рязанской области в воскресенье, 2 июня, температура воздуха ночью составит 12…17 градусов, днем 25…30 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального УМВД.

Местами ожидается жара.

Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 12-17 метров в секунду.