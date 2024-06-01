В Москве скончался мужчина, обнаруживший в квартире обезображенное тело жены

Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского, врачи диагностировали у 40-летнего пациента токсикологическую кардиомиопатию.

В Москве умер мужчина, который ранее нашел тело своей жены без глазных яблок и уха. Труп находился в квартире в центре столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского, врачи диагностировали у 40-летнего пациента токсикологическую кардиомиопатию.

Москвич 28 мая обнаружил в квартире на Земляном Валу труп 41-летней супруги со следами трупных пятен и гнилостных изменений. При этом у тела отсутствовало ухо и глазные яблоки.

После того, как тело отвезли в морг, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую.

Бригада медиков доставила пациента в реанимацию.