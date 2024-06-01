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В Москве простились с актрисой Анастасией Заворотнюк
Проститься с заслуженной артисткой РФ пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди.

В Москве в Покровском монастыре в субботу, 1 июня, прошла церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Она продлилась три часа, сообщает РИА Новости.

Проститься с заслуженной артисткой РФ пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди. На прощании были муж актрисы Петр Чернышев, дети, коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, журналист Сергей Майоров, певица Лолита, гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

Траурные венки на похороны направили мама и дети Заворотнюк, журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс «Олимпийский», Союз кинематографистов России, Школа-студия МХАТ, «Первый канал».

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. По данным источника, место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.

Напомним, Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она проходила долгое и тяжелое лечение.