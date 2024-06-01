В Ленобласти женщину убило током во время покоса травы

Инцидент произошел в СНТ «Ладога-1». Вечером на своем участке 53-летняя женщина косила траву электрической косой во время дождя.

В Ленинградской области 31 мая женщина косила траву во время дождя и умерла от удара током. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в СНТ «Ладога-1». Вечером на своем участке 53-летняя женщина косила траву электрической косой во время дождя.

В ходе работы произошло короткое замыкание и ее поразило током.

Правоохранители проводят проверку.