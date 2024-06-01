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Скончался депутат Госдумы Чилингаров
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

Чилингаров был ученым-океанологом, исследователем Арктики и Антарктики, руководил несколькими экспедициями, принимал участие в спасательных операциях.