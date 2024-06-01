Скончался депутат Госдумы Чилингаров

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров. Ему было 84 года. Об этом в субботу, 1 июня, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким политика.

Чилингаров был ученым-океанологом, исследователем Арктики и Антарктики, руководил несколькими экспедициями, принимал участие в спасательных операциях.