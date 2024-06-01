Рязанцев предупредили о грозе и сильном ветре
В ближайший час, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
В Рязанской области в субботу, 1 июня, ожидается гроза. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В ближайший час, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, говорится в сообщении.
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