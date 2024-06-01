Россиян предупредили о всплеске активности мошенников на маркетплейсах

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» Аллу Храпунову.

Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях на маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» Аллу Храпунову.

По ее словам, летом, как и в предпраздничные и знаковые периоды, фиксируется всплеск активности мошенников.

«Недавно мы стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах. Покупатель оформляет товар. Продавец пишет ему, что, к сожалению, на этой площадке товар закончился и требуется отмена покупки, а вот на другой площадке еще остался запас. И направляет ссылку, по которой покупатель якобы может приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другом маркетплейсе», — рассказала Храпунова.

Она отметила, что ссылка может быть фишинговой, по которой крадут персональные и платежные данные, или поддельной — тогда при оплате деньги попадают мошенникам.