Россиян предупредили о росте цен на коммунальные услуги

С 1 июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10%. Об этом рассказал в
Он отметил, что это связано с реакцией производителей услуг на изменения рынка.
«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», — сказал экономист.
По утвержденной методике повышения тарифов для каждого региона действуют предельные нормы. В Москве тарифы могут вырасти максимум на 11%. Окончательное решение принимают местные власти.
Экономист напомнил, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем — свет, газ, воду.