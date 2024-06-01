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Россиян предупредили о росте цен на коммунальные услуги
С 1 июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10%. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

С 1 июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10%. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он отметил, что это связано с реакцией производителей услуг на изменения рынка.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», — сказал экономист.

По утвержденной методике повышения тарифов для каждого региона действуют предельные нормы. В Москве тарифы могут вырасти максимум на 11%. Окончательное решение принимают местные власти.

Экономист напомнил, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем — свет, газ, воду.