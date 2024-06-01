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Полиция задержала 41-летнего рязанца, скрывавшегося от неуплаты алиментов
Полицейские задержали жителя Рязани, объявленного в федеральный розыск. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали жителя Рязани, объявленного в федеральный розыск. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Ленина наряд отдельного батальона ППС полиции заметил мужчину, внешность которого показалась знакомой по одной из ориентировок. Прохожего остановили, во время беседы он заметно нервничал.

Рязанца доставили в отдел полиции по Советскому району.

В результате проверки по информационной базе выяснилось, что 41-летний мужчина был недавно объявлен в розыск УФСИН за неуплату средств на содержание детей.

Мужчину передали инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.