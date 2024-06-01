На окраине Рязани задержали 23-летнего прохожего с наркотиками

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции совместно с кинологом во время патрулирования улицы Мехзавода заметили подозрительного молодого человека. Прохожий попытался избежать встречи с правоохранителями.

Полицейские остановили его и в ходе общения заподозрили, что 23-летний молодой человек может заниматься незаконным оборотом наркотиков.

Прибывшие на место оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли у него сверток с синтетическим наркотиком массой 0,5 грамма. Задержанный признался, что купил его для личного потребления. Рязанца доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.