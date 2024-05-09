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В Скопинском районе подтопило низководный мост около Шелемишева
Подтопление случилось в результате подъема воды в Ранове. Уровень воды над полотном моста составляет 25 сантиметров.

В Скопинском районе подтопило низководный мост около Шелемишева. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Подтопление случилось в результате подъема воды в Ранове. Уровень воды над полотном моста составляет 25 сантиметров.

Уточняется, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарную безопасность организовали силами пожарного расчета. Медицинское обслуживание населения осуществляют специалисты Скопинского ММЦ. Общественный порядок осуществляться силами МО ОМВД России «Скопинский».

Отмечается, что мост не перекрыт. Также возможен проезд по мосту высокой проходимой техники. Есть объездной путь по маршруту Шелемишево — перекресток 295 км автодороги Р-22 «Каспий» — Нагорное (Ряжский район) — Шелемишево (улица Советская) — Ураково (18 км, в том числе 4 км. грунтовая дорога).