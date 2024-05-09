В рязанском «Фотодоме» откроется выставка Сергея Новикова

В МВЦ «Фотодом» имени Каширина 10 мая в 16:00 откроется ретроспективная фотовыставка Сергея Новикова «Недосказанное…».

Событие приурочено к 70-летию автора. В экспозицию войдут более 70 фотографий.

«"Недосказанное…» — это, прежде всего, автобиография в снимках. История частной жизни, которая раскрывается посредством кадров. Анализируя их, можно понять: что было дорого автору, в чем он видел важность, что для него красота, в чем есть место тишине и печали. Пока создавались эти снимки, в какой-то конкретной жизни происходили события: были смех и слезы, знакомства и расставания, приобретения и потери, случайности и планы, а главное, были разговоры о событиях, людях, жизни. Но зачастую, размышляя о прошедших событиях, приходит осознание незаконченности, недосказанности, недоделанности. Эта выставка — ода всему «недо…», которое когда-либо происходило. Возможность поставить точку или закрыть гештальт, а еще вспомнить и поблагодарить эти моменты, которые произошли когда-то.

Экспозиция не только рассказывает историю автора, но и позволяет задуматься о важности и неповторимости опыта каждого человека, собрать свои «кадры» и свои «недо…»", — отметили в музейном центре.

Выставка продлится до 25 мая по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Вход свободный.

Возрастное ограничение — 0+