В Рязанской области в ночь на 10 мая ожидаются мокрый снег и заморозки
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в ночь на пятницу, 10 мая, ожидается мокрый снег и заморозки. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
По данным синоптиков, будет облачная погода, с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер западной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Ночью ожидаются заморозки -5, 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7, +12 градусов.