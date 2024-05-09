Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
Сбт, 11
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 89.97 / 100.00 09/05 15:26
Нал. EUR 95.00 / 115.00 09/05 15:26
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
4 625
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
8 961
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
14 258
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
34 345
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области в ночь на 10 мая ожидаются мокрый снег и заморозки
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в ночь на пятницу, 10 мая, ожидается мокрый снег и заморозки. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачная погода, с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер западной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Ночью ожидаются заморозки -5, 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7, +12 градусов.