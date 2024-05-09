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В Польше признали, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Заявление сделал Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал наличие на Украине солдат НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — сказал Туск журналистам. При этом он не уточнил, что солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.