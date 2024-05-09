Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
Сбт, 11
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 89.97 / 100.00 09/05 17:56
Нал. EUR 95.00 / 115.00 09/05 17:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
4 700
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
9 026
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
14 324
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
34 414
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В ДТП с легковушкой и автобусом в Донецке погибли два человека

В Донецке в ДТП с легковушкой и автобусом погибли два человека. Об этом сообщили «Известия».

Авария произошла в Кировском районе.

«Водитель легкового автомобиля вылетел на огромной скорости из-за поворота, его начало заносить, вылетел на встречку и лобовое столкновение с автобусом», — уточнил корреспондент.

В результате погиб водитель легковушки и пассажирка автобуса. Обстоятельства и причины аварии установят сотрудники правоохранительных органов.