В ДТП с легковушкой и автобусом в Донецке погибли два человека

В Донецке в ДТП с легковушкой и автобусом погибли два человека. Об этом сообщили « Известия ».

Авария произошла в Кировском районе.

«Водитель легкового автомобиля вылетел на огромной скорости из-за поворота, его начало заносить, вылетел на встречку и лобовое столкновение с автобусом», — уточнил корреспондент.

В результате погиб водитель легковушки и пассажирка автобуса. Обстоятельства и причины аварии установят сотрудники правоохранительных органов.