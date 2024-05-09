В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали восемь человек

Среди них — один ребенок.

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Губернатор региона уточнил, что снаряды попали в жилые дома и автомобили. По его словам, четырех пострадавших с осколочными ранами госпитализировали в белгородскую горбольницу № 2. Раненую 11-летнюю девочку с осколочными ранами левой стопы госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Еще троим раненым медпомощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.⠀После обстрела в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах в Белгороде были выявлены разные разрушения.

Кроме того, в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях и три машины.

Сотрудники оперативных служб, строительных организаций, управ и управляющих компаний работают на местах.

Другие данные о последствиях воздушной атаки со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов уточняются.