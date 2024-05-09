Умер советский актер из «Кремлевских курантов» Эвалд Аавик

Ему было 83 года.

Умер советский и эстонский актер Эвалд Аавик. Об этом сообщила «Российская газета».

С 1966 по 1994 годы Аавик работал в различных театрах. В 1982 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Эстонской ССР.

В кино артист дебютировал в 1968 году. Его наиболее известными работами стали фильмы «Скорпион», «Гнездо на ветру», «Кремлевские куранты». На счету актера — приз международного кинофестиваля «Киношок» за лучшую мужскую роль (в фильме «Георгики»), приз международного кинофестиваля в Руане за лучшую мужскую роль и приз международного кинофестиваля в Минске за лучшую мужскую роль.

Эвалду Аавику было 83 года.