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Рязанскую организацию оштрафовали за коррупционное преступление
Установлено, что руководители фирмы с 2017 по 2022 годы передавали должностному лицу коммерческой организации более 200 тысяч рублей за обеспечение систематической подачи заявок на приобретение продукции юридического лица.

Рязанскую организацию оштрафовали за коррупционное преступление. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что руководители фирмы с 2017 по 2022 годы передавали должностному лицу коммерческой организации более 200 тысяч рублей за обеспечение систематической подачи заявок на приобретение продукции юридического лица.

Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Отмечается, что штраф оплачен в полном объеме.