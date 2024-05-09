Рязанский молодежный хор выступил в Москве на 9 мая

Коллектив исполнил песни военных лет на ВДНХ и Белорусском вокзале.

В День Победы, 9 мая, Рязанский молодежный хор представил регион в акции «Победный хор» в Москве. Рязанцы вместе с сотней исполнителей выступили в центре столицы — на ВДНХ и Белорусском вокзале.

«Победный хор» ежегодно выступает с 2016 года. Его создатель и дирижер Ульяна Меньшикова собирает 9 мая в Москве исполнителей и музыкантов из разных городов для того, чтобы вместе спеть песни Великой Победы.

В 2024 году спеть вместе с «Победным хором» пригласили Рязанский молодежный хор.

Как рассказала Ульяна Меньшикова, цель «Победного хора» — сохранение исторической и культурной памяти в музыке.

«Все эти годы мы собирались перед шествием „Бессмертного полка“ и у каждого хориста в руках был портрет его близкого человека, воевавшего в той страшной войне. И для меня, как для дирижера, который стоит лицом к этому огромному хору, всегда было ощущение, что все те, кто запечатлен на этих портретах поют вместе с нами. Как будто одновременно поют два хора — из тех, кто поет здесь и сейчас и тех героев, которых сейчас уже нет, но которые сделали все для того, чтобы мы собирались и пели», — поделилась создатель акции.

Рязанцы 9 мая исполнили вместе с «Победным хором» известные песни: «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Катюша», «Эх, дороги», «Потому что мы пилоты», «Журавли», «Синий платочек», «Казаки в Берлине» и другие.

Напомним, Рязанский молодежный хор, ранее известный как хор РГУ, год назад получил статус городского коллектива. За 17 лет существования хор неоднократно становился призером и лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выступал в прямом эфире Первого канала, дал несколько десятков сольных концертов, записал два музыкальных альбома. Руководитель хора Константин Михайлов — выпускник Академии хорового искусства имени В.С. Попова, лауреат международных хоровых конкурсов и обладатель гран-при международного хорового конкурса, хормейстер — Наталья Толкачева, концертмейстер — Елена Яковлева.