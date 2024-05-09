Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
10°
Сбт, 11
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 89.97 / 100.00 09/05 18:56
Нал. EUR 95.00 / 115.00 09/05 18:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
4 831
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
9 133
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
14 439
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
34 523
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский молодежный хор выступил в Москве на 9 мая
Коллектив исполнил песни военных лет на ВДНХ и Белорусском вокзале.

В День Победы, 9 мая, Рязанский молодежный хор представил регион в акции «Победный хор» в Москве. Рязанцы вместе с сотней исполнителей выступили в центре столицы — на ВДНХ и Белорусском вокзале.

«Победный хор» ежегодно выступает с 2016 года. Его создатель и дирижер Ульяна Меньшикова собирает 9 мая в Москве исполнителей и музыкантов из разных городов для того, чтобы вместе спеть песни Великой Победы.

В 2024 году спеть вместе с «Победным хором» пригласили Рязанский молодежный хор.

Как рассказала Ульяна Меньшикова, цель «Победного хора» — сохранение исторической и культурной памяти в музыке.

«Все эти годы мы собирались перед шествием „Бессмертного полка“ и у каждого хориста в руках был портрет его близкого человека, воевавшего в той страшной войне. И для меня, как для дирижера, который стоит лицом к этому огромному хору, всегда было ощущение, что все те, кто запечатлен на этих портретах поют вместе с нами. Как будто одновременно поют два хора — из тех, кто поет здесь и сейчас и тех героев, которых сейчас уже нет, но которые сделали все для того, чтобы мы собирались и пели», — поделилась создатель акции.

Рязанцы 9 мая исполнили вместе с «Победным хором» известные песни: «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Катюша», «Эх, дороги», «Потому что мы пилоты», «Журавли», «Синий платочек», «Казаки в Берлине» и другие.

Напомним, Рязанский молодежный хор, ранее известный как хор РГУ, год назад получил статус городского коллектива. За 17 лет существования хор неоднократно становился призером и лауреатом международных и всероссийских конкурсов, выступал в прямом эфире Первого канала, дал несколько десятков сольных концертов, записал два музыкальных альбома. Руководитель хора Константин Михайлов — выпускник Академии хорового искусства имени В.С. Попова, лауреат международных хоровых конкурсов и обладатель гран-при международного хорового конкурса, хормейстер — Наталья Толкачева, концертмейстер — Елена Яковлева.