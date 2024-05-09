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Павел Малков вместе с ветеранами почтил память погибших в Великой Отечественной
Он возложил цветы к вечному огню на площади Победы.

Губернатор Павел Малков вместе с ветеранами почтил память погибших в Великой Отечественной. Об этом пишет сайт облправительства. Он возложил цветы к вечному огню на площади Победы.

Также почтить погибших в годы войны пришли участник Великой Отечественной Леонид Окрут, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Михаил Максимов, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, врио начальника РГВВДКУ Олег Пономарев.

В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, руководители облправительства, Рязанской областной Думы, администрации Рязани и городской Думы, территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, представители общественных организаций, военнослужащие Рязанского гарнизона, курсанты, юнармейцы.

Память погибших воинов почтили минутой молчания. В их честь дали троекратный оружейный салют.

Также Малков обратился к рязанцам и поздравил их с Днем Победы.

«Невероятные усилия потребовались для Победы. Под натиском врага советский народ проявил несокрушимую волю, мужество и отвагу. Сплотившись, наша страна дала отпор фашизму. Мы прославляем Героев, которые защищали Родину. Гордимся подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Память о них навсегда будет в наших сердцах. На Героев Великой Отечественной войны равняются военнослужащие в зоне спецоперации, среди которых немало рязанцев. Выполняя боевые задачи, они пишут новые страницы истории нашей страны», — сказал глава региона.