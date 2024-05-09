Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
Сбт, 11
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 89.97 / 100.00 09/05 11:56
Нал. EUR 95.00 / 115.00 09/05 11:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
4 539
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
8 883
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
14 176
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
34 268
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Экс-главком НАТО: альянс может начать давить на Калининград в Балтийском море
Заявление сделал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

НАТО может начать давить на Калининград в Балтийском море из-за присоединения к альянсу Финляндии и Швеции. Предположение сделал экс-верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

«Стоит ожидать, что НАТО будет использовать свое Балтийское озеро для оказания давления на крошечный Калининград, который действует как географический клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами альянса», — заявил Ставридиc. По его словам, большая часть российского Балтийского флота находится в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы.

При этом офицер отметил, что в случае войны альянса с Россией Калининград необходимо будет нейтрализовать. Он предположил, что из-за расположения города ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор, проходящий вдоль границы между Литвой и Польшей.