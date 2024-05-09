Экс-главком НАТО: альянс может начать давить на Калининград в Балтийском море

Заявление сделал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

НАТО может начать давить на Калининград в Балтийском море из-за присоединения к альянсу Финляндии и Швеции. Предположение сделал экс-верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

«Стоит ожидать, что НАТО будет использовать свое Балтийское озеро для оказания давления на крошечный Калининград, который действует как географический клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами альянса», — заявил Ставридиc. По его словам, большая часть российского Балтийского флота находится в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы.

При этом офицер отметил, что в случае войны альянса с Россией Калининград необходимо будет нейтрализовать. Он предположил, что из-за расположения города ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор, проходящий вдоль границы между Литвой и Польшей.