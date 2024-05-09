Белоруссия присоединится к России во время учений по применению ТЯО

Об этом заявил Владимир Путин.

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости .

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — сказал Путин.

Он добавил, что учения будут проводиться в три этапа. Представители Белоруссии подключатся во время второго этапа. Уточняется, что указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.