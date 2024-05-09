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Белоруссия присоединится к России во время учений по применению ТЯО
Об этом заявил Владимир Путин.

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — сказал Путин.

Он добавил, что учения будут проводиться в три этапа. Представители Белоруссии подключатся во время второго этапа. Уточняется, что указание дано министерствам обороны и генеральным штабам.