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А что в кино? «Как я встретил ее маму», «Даааааали!» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Марс Экспресс» — французский анимационный научно-фантастический фильм про революцию роботов.

«Как я встретил ее маму» — российская комедия о кавказской свадьбе, где украли не ту невесту. В фильме снимался актер Дмитрий Красилов, который умер в декабре 2023 года в возрасте 29 лет.

«Даааааали!» — комедийная драма из Франции об экстравагантном художнике Сальвадоре Дали.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».