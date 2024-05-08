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Жительницу Сараевского района осудили за неуплату алиментов
Ей назначили 8 месяцев лишения свободы условно.

Жительницу Сараевского района осудили за неуплату алиментов. Об этом в среду, 8 мая, сообщил ИД «Пресса».

Суд и следствие установили, что в 2017 году 39-летнюю женщину лишили родительских прав на ее троих детей. Рязанку обязали выплачивать на их содержание половину заработка.

Подсудимая не выполнила решение суда, алименты на детей не направляла, материальной или какой-либо другой помощи им не оказывала. Привлечение к административной ответственности ситуацию не изменило. Долг составил 55 744 рубля.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ей назначили восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.