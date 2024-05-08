Жители Ухолова рассказали об «удушающем запахе химических фекалий» в поселке

По словам рязанцев, ситуация с вонью начинается в теплое время года и повторяется на протяжении нескольких лет.

Жители Ухолова рассказали РЗН. Инфо об «удушающем запахе химических фекалий» в поселке. Собеседники редакции связали смрад со сливом нечистот в реку Бабка местным предприятием.

По словам рязанцев, ситуация с вонью начинается в теплое время года и повторяется на протяжении нескольких лет.

«Летом невозможно дышать. Может, воняет не из речки, а с самого молокозавода», — предположил один из жителей.

В рязанском минприроды рассказали РЗН. Инфо, что они взяли пробы из рек Бабка и Аксень. Аккредитованная лаборатория загрязняющих веществ не выявила.

«ОАО „Ухоловский молочный завод“ сбрасывает производственные стоки на поля фильтрации в километре от предприятия. Связи полей фильтрации с водными объектами нет», — написали в ведомстве.

В администрации Ухоловского муниципального района отметили, что им поступали жалобы на вонь. По их информации, в связи с этим вопросом неоднократно проводились совместные проверки районной прокуратуры и Роспотребнадзора.

«В результате проверок ОАО „Ухоловскому молочному заводу“ объявляли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области санитарного законодательства России», — написали в администрации.