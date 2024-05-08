Жители Ряжского района пожаловались на «ржавую» воду

По словам автора поста, в деревне 2-е Марчуки течет воды ржавого цвета. Люди вынуждены ездить в другие деревни и Ряжск, чтобы купить питьевую воду.

Жители Ряжского района пожаловались на «ржавую» воду. Пост об появился в группе «Подслушано Ряжск».

По словам автора поста, в деревне 2-е Марчуки течет воды ржавого цвета. Люди вынуждены ездить в другие деревни и Ряжск, чтобы купить питьевую воду.

«Кто должен решать вопрос насчет питьевой воды в деревне? Мы живем во 2-х Марчуках, пенсионеры, у которых нет возможности поехать в Ряжск и набрать платно себе воды, должны пить глину?» — отметила женщина.

Она отметила, что такая вода течет из нового колодца.