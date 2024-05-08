ВС России нанесли удары по заводам в Киеве

Отмечается, что поражены вагоноремонтный завод Дарницкого и авиазавод Антонова.

ВС России нанесли удары по заводам в Киеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. Отмечается, что поражены вагоноремонтный завод Дарницкого и авиазавод Антонова.

Кроме того, удары нанесли по объектам в Броварском районе. Ранее появилась информация, что российские войска вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры в Полтавском районе, Киевскую ГЭС и Бурштынскую ТЭС.