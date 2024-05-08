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Власти хотят отменить НДФЛ для малоимущих россиян
По данным издания, власти обсудят с профсоюзами возможность освободить от налога малоимущих граждан. Под эту категорию попадают россияне, чей средний доход не превышает прожиточного минимума в регионе проживания за последние три месяца.

Власти хотят отменить НДФЛ для малоимущих россиян. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, власти обсудят с профсоюзами возможность освободить от налога малоимущих граждан. Под эту категорию попадают россияне, чей средний доход не превышает прожиточного минимума в регионе проживания за последние три месяца.

Такую меру хотят ввести для устранения экономического неравенства в России. В ближайшие три года в РФ планируется проводить эффективную налоговую политику, в том числе повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ.