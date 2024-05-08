В зоне спецоперации погиб выпускник Рязанского десантного училища Жаргал Нимаев

Ему было 34 года.

В зоне спецоперации 19 апреля погиб выпускник Рязанского десантного училища Жаргал Нимаев. Об этом сообщили в Telegram-канале Могойтуйского района Забайкальского края.

Уроженец села Таптанай Дульдургинского района Нимаев родился в 1989 году. В Агротехнологическом колледже Бурятской государственной сельскохозяйственной академии в Улан-Удэ он получил специальность юриста. В 2008 году его призвали в армию, он служил сперва в Костроме, затем в Екатеринбурге. В 2010 году он поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Окончив его в 2013 году, прибыл на военную службу в 45-й отдельный гвардейский ордена Кутузова и Александра Невского полк специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.

В 2012 году женился, воспитывал троих детей — дочку и двоих сыновей.

За время службы Нимаев заочно получил высшее образование в Российском государственном университете физической культуры и спорта в Москве. В июле 2023 года перевелся в парашютно-десантный полк гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани, занимал должность командира взвода огневой поддержки.

Среди наград офицера — орден Мужества, две медали «За отвагу», медаль Александра Суворова, медаль за отличие в военной службе III степени, медали Министерства Обороны РФ: «За Возвращение Крыма», «Участнику военной операции в Сирии», «Миротворческая операция январь 2022 г.», «За укрепление боевого содружества».

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии лейтенант Жаргал Нимаев был посмертно награжден орденом Мужества.