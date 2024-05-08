В Тверской области подросток на мопеде сбил ребенка

В Тверской области подросток 2010 года рождения на мопеде сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Конаковской Госавтоинспекции.

Авария произошла в селе Городня в понедельник, 6 мая, около дома № 2 по улице Советской.

По информации источника, подросток ехал на мопеде Wind. Ребенок 2016 года рождения решил перебежать парковку слева направо по ходу движения транспортного средства.

Уточняется, что пострадавший мальчик обратился к врачам медсанчасти находящегося неподалеку поселка Редкино.