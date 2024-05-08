В Солотче создадут новые прогулочные маршруты, навигацию и инфраструктуру

Для жителей сделают парковку, лавочки и беседки.

В Солотче создадут новые прогулочные маршруты, навигацию и инфраструктуру. Об этом в среду, 8 мая, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Глава региона провел выездное совещание по теме благоуствройства Солотчинкского парка. По его словам, там планируется обустройство новых троп, установка лавочек, беседок и арт-объектов. На территории будут проводить системную расчистку лесных массивов и обработку против клещей.

Также будет развиваться инфраструктура. Это стояночные места, объекты для отдыха и оздоровления.

«Солотча — изумительно красивое место, популярное у рязанцев и туристов. Будем развивать парк, сохраняя при этом уникальную природу мещёрского края», — заключил губернатор.