В Рязани осудят гендиректора юридической компании за присвоение почти трех млн
Уголовное дело направили в суд.
В Рязани осудят гендиректора юридической компании за присвоение почти трех млн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в марте 2018 года обвиняемый, используя доверенность, обратился в территориальный отдел службы судебных приставов с заявлением о перечислении денежных средств, взысканных в рамках исполнительного производства.
2,8 млн рублей он присвоил себе.
Уголовное дело направили в суд.