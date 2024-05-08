В Рязани осудят гендиректора юридической компании за присвоение почти трех млн

Уголовное дело направили в суд.

В Рязани осудят гендиректора юридической компании за присвоение почти трех млн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в марте 2018 года обвиняемый, используя доверенность, обратился в территориальный отдел службы судебных приставов с заявлением о перечислении денежных средств, взысканных в рамках исполнительного производства.

2,8 млн рублей он присвоил себе.

Уголовное дело направили в суд.