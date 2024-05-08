В Рязани назначили 22 штрафа за нарушение правил использования электросамокатов

Напомним, движение электросамокатов полностью запрещено в Верхнем городском парке и на улице Почтовой.

С начала сезона в Рязани назначили 22 штрафа по 500 рублей каждый за нарушение правил использования электросамокатов. Об этом сообщает мэрия.

Пользователи нарушали правила парковки, пересекали проезжую часть по пешеходным переходам, не спешиваясь, а также передвигались на одном СИМ вдвоем.

Напомним, движение электросамокатов полностью запрещено в Верхнем городском парке и на улице Почтовой.