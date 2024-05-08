В Ростове-на-Дону в ДТП с легковушкой погиб ребенок

В Ростове-на-Дону в ДТП погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в среду, 8 мая, в 13:50 в районе дома № 84 по улице 2-й Пролетарской.

По предварительным данным, 16-летний водитель ВАЗ-2106 без прав не справился с управлением. Из-за этого машина опрокинулась.

В результате погиб шестилетний племянник водителя.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.