В России увеличилось количество дачников

Дома, в которых можно жить только летом стали менее актуальны.

В России увеличилось количество дачников. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

За 10 лет в стране стало втрое больше владельцев загородного жилья с возможностью круглогодичного — 25% против 8% в 2014 году. Летние варианты стали наименее актуальны. Их число сократилось до 18% с 29.

Семь из десяти россиян выращивают на участках сельхозпродукты. Чаще всего это огурцы (отметили 55% респондентов), помидоры (52%), картофель (45%), морковь (32%) и лук (30%).