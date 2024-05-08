В России прозвучит «Гудок Победы» в память о Великой Отечественной войне

Сигнал дадут 9 мая в 12 часов.

В России прозвучит «Гудок Победы» в память о Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 8 мая сообщила пресс-служба МЖД.

9 мая ровно в 12 часов паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок.

Традиция возникла в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.