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В Пронске четверо мужчин спасли людей из горящего дома
Инцидент произошел на Пасху, 5 мая, на улице Евгения Коняева. Пожар произошел многоквартирном жилом доме, который признали аварийным.

В Пронске четверо мужчин спасли людей из горящего дома. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел на Пасху, 5 мая, на улице Евгения Коняева. Пожар произошел многоквартирном жилом доме, который признали аварийным.

Отмечается, что до приезда пожарных четверо мужчин — Вениамин Кульчихин, Александр Отставных, Сергей Луканцов и Александр Лытаев — через окно вытащили женщину и помогли выбраться мужчине.

«Кто-то сказал, что в доме есть люди. Мне пришлось разбить пластиковое окно и запрыгнуть внутрь. В дыму я увидел женщину, которая уже подползла к окну. На помощь пришел какой-то парень. Мы вместе с ним буквально вытолкнули ее в окно», — рассказал один из спасителей.

Второй из спасавших людей мужчин заявил, что если бы они забрались в дом чуть позже, жильцы бы погибли.

При этом в пожаре дом не пострадал, сгорела только терраса.