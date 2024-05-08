В Подмосковье женщина держала в рабстве шесть человек

В Подмосковье женщина держала в рабстве шесть человек. Об этом в среду, 8 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на УМВ по региону.

По предварительным данным, злоумышленница удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в Балашихе. Она применяла в отношении них физическое и психологическое насилие, забрала документы и мобильные телефоны, а также принуждала их просить милостыню в местах массового скопления людей на территории Московского региона.

Женщину задержали. Во время обысков у преступницы изъяли деньги, паспорта и таблички с просьбами о помощи. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.