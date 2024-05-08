В Подмосковье КамАЗ насмерть сбил девочку

В Подмосковье 11-летняя девочка погибла в результате ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла вечером в среду, 8 мая, в Воскресенском районе на улице Центральной в деревне Чемодурово.

Уточняется, что девочка ехала на велосипеде по краю проезжей части и попала под колеса двигающегося в попутном направлении грузовика КамАЗ. В результате ребенок погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая детали произошедшего.