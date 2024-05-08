В Москве мужчина пытался зарезать жену и разбил голову пасынку лопатой

В Москве мужчина пытался зарезать жену и разбил голову пасынку лопатой. Об этом в среду, 8 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 6 мая в общежитии на Университетском проспекте. Пьяный отчим стал оскорблять мальчика, за него вступилась мать, из-за чего возник конфликт. Мужчина схватился за нож и бросился на жену. Она смогла вытолкнуть дебошира за дверь комнаты и попросила сына позвать соседей.

«Как только вышли соседи, злоумышленник выбежал на улицу, схватил лопату и начал бить по стеклам машины супруги. Молодой человек попытался успокоить отчима, но он ударил его лопатой по голове, от чего та сломалась», — добавил собеседник телеканала.

Пострадавшего госпитализировали с открытой раной головы.

По факту происшествия полиция начала проверку.