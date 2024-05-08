В Москве боец джиу-джитсу избил подростка

В Москве боец джиу-джитсу избил подростка. Об этом в среду, 8 мая, сообщило ТАСС.

Спортсмен нанес 17-летнему юноше тяжкий вред здоровью, он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и оскольчатым переломом лба.

Солнцевский суд Москвы осудил бойца за совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.